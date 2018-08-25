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Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас

Голкипер тульского "Арсенала" Артур Нигматуллин поделился мнением о судействе в матчах команды в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

"Конечно, неприятно, если допускаются какие-то ошибки арбитров. Не хотелось бы верить, что это делается целенаправленно против "Арсенала", потому что ты всю неделю готовишься, силы тратишь, болельщики приходят на игры.

Говорить, была ошибка арбитра или нет, должны люди, которые отвечают за это. В прошлой игре мы выразили недовольство, но нам ответили, что всё по правилам. Можно говорить что угодно о работе судей, но если люди, разбирающиеся в вопросе, говорят, что всё в порядке, то какой в этом смысл. Мы делаем свою работу, а судьи – свою", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Сегодня, 17:08
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№1 Написал: imaginary (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
да, это великий заговор против Тулы
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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