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Анатолий Бышовец: Парамонов всегда первым поздравлял меня с Новым годом

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о взаимоотношениях с Алексеем Парамоновым, который скончался 24 августа на 94-м году жизни.

"Для меня Алексей Парамонов был первым тренером в молодёжной команде и вторым тренером у Качалина. Для нас тогда они были теми, на кого можно равняться и кем можно вдохновляться. С Парамоновым у нас сложились очень добрые и хорошие отношения: он всегда первым поздравлял меня с Новым годом.

Мы растеряли традиции преемственности поколений, и многие уже не помнят игры великих предшественников, хотя, если говорить обо мне, я помню тренировки "Спартака" и "Торпедо" ещё с 1956 года. Я всё это видел и помню, поэтому текущее положение вещей в некоторой степени очень печально", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
Теги: Бышовец Парамонов
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