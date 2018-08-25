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Юрий Ковтун: в матче "Спартак" - "Динамо" многое решат стандарты

Шансы московских "Спартака" и "Динамо" во встрече пятого тура чемпионата России равны, многое могут решить стандартные положения, заявил бывший игрок обеих команд Юрий Ковтун.

"Я думаю, что игроки каждой из команд в этой игре будут ожидать ошибки соперника. Полагаю, что шансы команд 50 на 50. "Спартак" понимает, как будет вести игру с "Динамо". Но все же можно предположить, что игра будет складываться без явного количества голевых моментов. И будут важны стандартные положения, которыми "Спартак" может воспользоваться. Но и "Динамо" может использовать свои шансы при штрафных ударах и угловых", - цитирует Ковтуна "Р-Спорт".
Теги: Ковтун Динамо Спартак
Сегодня, 17:43
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