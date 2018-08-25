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Рассказов - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо"

"Спартак" объявил стартовой состав на матч 5-го тура российской премьер-лиги против "Динамо".

"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо - Фернанду, Глушаков (к), Зобнин - Самедов, Промес, Зе Луиш.
Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 17:56
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