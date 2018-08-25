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Виктор Гончаренко: когда пропускаем, лучше начинаем играть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью с "Рубином" (1:1).

"Совершенно два разных тайма мы провели. В первом лучше играл "Рубин", во втором мы.Результат закономерен. Мы не можем держать высокий ритм всю игру. Из-за молодости и неуверенности, я думаю. Когда пропускаем, лучше начинаем играть", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Рубин
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:06) #
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