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Курбан Бердыев: во втором тайме мы боялись пропустить, а надо было играть в футбол

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1).

"Во втором тайме мы боялись пропустить, а надо было играть в футбол, который показывали в первом тайме. Результат мог быть любимым. Голевой момент в концовке матча у ЦСКА, когда в игру вступил Коновалов, связываю с усталостью. У нас нет замен в зоне центральных полузащитников", - сказал Бердыев.
Теги: Бердыев Рубин ЦСКА
Сегодня, 19:15
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:21) #
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Болеет за:
«Ростов»
да нищтяк...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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