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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:29
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Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове
В эти минуты в Москве на "Открытие Арене" проходит игра пятого тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо".
Накануне фанатское объединение "красно-белых" "Фратрия" сообщило, что первые 5 минут матча пройдут в тишине в память об ушедшем из жизни прославленном игроке команды Алексее Парамонове. Он умер 24 августа на 94-м году жизни.
Фанаты "Динамо" не стали участвовать в акции и сразу со стартовым свистком начали скандировать кричалки.
"Спорт-Экспресс"
Накануне фанатское объединение "красно-белых" "Фратрия" сообщило, что первые 5 минут матча пройдут в тишине в память об ушедшем из жизни прославленном игроке команды Алексее Парамонове. Он умер 24 августа на 94-м году жизни.
Фанаты "Динамо" не стали участвовать в акции и сразу со стартовым свистком начали скандировать кричалки.
Спартаковская трибуна молчит в память об Алексее Парамонове. Динамовская начала заряжать сразу же после начала матча. pic.twitter.com/q4K2rDQRJA— Mike Goncharov (@gribo4ki) August 25, 2018
"Спорт-Экспресс"
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