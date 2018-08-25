Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове

Спартаковская трибуна молчит в память об Алексее Парамонове. Динамовская начала заряжать сразу же после начала матча. pic.twitter.com/q4K2rDQRJA — Mike Goncharov (@gribo4ki) August 25, 2018

В эти минуты в Москве на "Открытие Арене" проходит игра пятого тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо".Накануне фанатское объединение "красно-белых" "Фратрия" сообщило, что первые 5 минут матча пройдут в тишине в память об ушедшем из жизни прославленном игроке команды Алексее Парамонове. Он умер 24 августа на 94-м году жизни.Фанаты "Динамо" не стали участвовать в акции и сразу со стартовым свистком начали скандировать кричалки.