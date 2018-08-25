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Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове

В эти минуты в Москве на "Открытие Арене" проходит игра пятого тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо".

Накануне фанатское объединение "красно-белых" "Фратрия" сообщило, что первые 5 минут матча пройдут в тишине в память об ушедшем из жизни прославленном игроке команды Алексее Парамонове. Он умер 24 августа на 94-м году жизни.

Фанаты "Динамо" не стали участвовать в акции и сразу со стартовым свистком начали скандировать кричалки.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо Спартак
Сегодня, 19:29
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№5 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Волчьё...
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
молодняк выростили сплошные дебилы им пох .на историю ..подумаешь дед какой то...тфу!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
собирались же, вроде как


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дигроты
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 19:31) #
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online

Сегодня нужен разгром!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
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