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Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют

Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Рубина" (1:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Естественно, первый тайм мне не понравился. Сложилось ощущение, что после крупной победе в прошлом туре над "Арсеналом" (3:0) ребята, особенно молодые, будто успокоились. Молодёжь всегда нужно настраивать, особенно на черновую работу. Второй тайм был совсем иным, поскольку команда забегала, футболисты стали искать мяч и открываться под партнёра, и сразу всё стало получаться. Лёгких игр и голов просто не бывает, нужно врываться в штрафную площадку, работать на каждом участке, хавбеки должны доставлять мяч до форвардов.

Поэтому второй тайм остался за ЦСКА, команда полностью перестроилась в сравнении с первой 45-минуткой. Во вторые же всё было хорошо, много моментов возникло, хорошее движение, "физика", как оказалось, на уровне. Значит, в первом тайме просто ленились работать, хотели лёгкой победы, но так не бывает.

Итоговый результат закономерен. В первом тайме "армейцы" сплоховали в обороне, за что и поплатились. Новые игроки обороны периодически ошибаются, не точно выбирают позиции, друг друга иногда не страхуют. Если исправить эти ошибки - всё будет в порядке.

- О "Рубине":

Казанцы отработали очень здорово, особенно в обороне, хоть без ошибок и не обошлось. Но в целом, у "Рубина" сильная команда, и тем важнее набранное очко. Если в будущем ЦСКА будет играть как в первом тайме - всё будет нормально и команда продолжит двигаться вперёд.

- Об игроках ЦСКА:

Мне понравились действия Николы Влашича, он берёт игру на себя, ведёт команду вперёд, хорошо контролирует мяч и подключает партнёров. Фёдор Чалов неплохо вышел во втором тайме, вновь с замены смог забить и принести ЦСКА важный балл в актив. Дмитрий Ефремов неплохо вписывается, игру берёт на себя и смело идёт вперёд. Неплох был и Марио Фернандес, но больше в атаке, а в обороне не без ошибок, как и другие его коллеги по амплуа. Ну и Игорь Акинфеев проводит неплохо очередной матч, вселяет уверенность в игроков.

ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют. Футболисты к большим изменения в составе уже привыкли, молодёжь прибавляет, поэтому при должном отношении к делу и большой работоспособности команда продолжит прогрессировать. У ЦСКА ещё много работы впереди.
Теги: Пономарев ЦСКА Рубин
Сегодня, 19:39
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