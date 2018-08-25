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"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото)

Болельщики московского "Динамо" во время дерби со "Спартаком" вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

"Игрок, капитан, тренер! Руки прочь от Димы Хохлова!", - гласит надпись на баннере.

Ранее болельщики "Динамо" на своем сайте сообщили, что по инициативе спортивного блока клуба Романа Широкова клуб назначил нового тренера молодежной команды, не уволив при этом старого.

Теги: Хохлов Динамо Спартак
Сегодня, 20:00
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№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:17) #
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вроде и не трогает его никто.... или они заранее?


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
чё то я не в курсе? кто то руки тянет и за что?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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