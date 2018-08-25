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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото)
Болельщики московского "Динамо" во время дерби со "Спартаком" вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
"Игрок, капитан, тренер! Руки прочь от Димы Хохлова!", - гласит надпись на баннере.
Ранее болельщики "Динамо" на своем сайте сообщили, что по инициативе спортивного блока клуба Романа Широкова клуб назначил нового тренера молодежной команды, не уволив при этом старого.
"Игрок, капитан, тренер! Руки прочь от Димы Хохлова!", - гласит надпись на баннере.
Ранее болельщики "Динамо" на своем сайте сообщили, что по инициативе спортивного блока клуба Романа Широкова клуб назначил нового тренера молодежной команды, не уволив при этом старого.
А что с Хохловым-то? Кто-то его подсаживает? Почему такой баннер? pic.twitter.com/B1hll0Jmtj— Mike Goncharov (@gribo4ki) August 25, 2018
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