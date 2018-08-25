Массимо Каррера: во втором тайме нам словно стало страшно и мы сели

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" после победы над "Динамо" (2:1) в пятом туре российской премьер-лиги отметил, что его команда подсела во втором тайме.- В первом тайме выглядели хорошо, во втором нам было словно страшно побеждать и мы сели. Не хватало интенсивности, мы много позволяли "Динамо".- Главное - забивать больше, чем соперник. Нас не интересуют пропущенные мячи.