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Массимо Каррера: во втором тайме нам словно стало страшно и мы сели

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" после победы над "Динамо" (2:1) в пятом туре российской премьер-лиги отметил, что его команда подсела во втором тайме.

- В первом тайме выглядели хорошо, во втором нам было словно страшно побеждать и мы сели. Не хватало интенсивности, мы много позволяли "Динамо".

- Что скажете о мяче, который пропустил Максименко?

- Главное - забивать больше, чем соперник. Нас не интересуют пропущенные мячи.
Теги: Каррера Спартак Динамо
Сегодня, 21:18
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Главное - забивать больше, чем соперник. Нас не интересуют пропущенные мячи.

Дешёвый плагиат, списженный у Петержелы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера оборону и стандарты ты и Рианчо явно улучшили,теперь займись добиванием соперника при счёте 2-0.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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