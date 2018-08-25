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Александр Егоров: а что, есть вопросы к работе Турбина на дерби?

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров остался доволен работой арбитров на матче 5-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо" (2:1).

– Игра прошла достаточно хорошо. Это первое дерби для Евгения Турбина, – подчеркнул Егоров. – У нас вырос хороший судья.

– Он справился с работой?

– Конечно. А что, есть какие-то вопросы к нему? Все по делу. Дисциплинарная линия выдержана.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Спартак Динамо
Сегодня, 22:18
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(1)
№8 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У нас судьи косячат в каждом матче, в каждом!!! Пора что-то делать, гол промера был чистым, причём на 100%
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№7 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Турбин хорошо отсудил, но гол Промеса конечно прошляпил.
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
№6 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:42) #
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Если у Егорова нет вопросов по судейству Турбина,то по моему Егорова назначили не на то место, его место возле....
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 22:35) #
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Спартак быстро забил по этому надобности удалять кого то у Динамо не было
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 22:29) #
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судья был за ..интригу матча!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 22:24) #
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online

3/1 судья превратил в 2/1,а так Егоров вы можете гордиться судейством,каждый тур веселый,и судья 17 команда лиги.
А вообще Егоров может сказать что судьи набирают форму,как и футболисты по ходу сезона.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:22) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
есть белозубый, гол Антохи почему клоун отменил?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гол Промеса какого лешего судья отменил?


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
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