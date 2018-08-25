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Денис Глушаков поддержал вратаря "Динамо" Антона Шунина

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Динамо" (2:1) в 5-м туре чемпионата России поддержал вратаря соперников Антона Шунина.

"Шунин, дружище, не расстраивайся! Отличное дерби! Красно-белые, с победой!", - написал Глушаков в Инстаграме.

Теги: Глушаков Спартак Динамо Шунин
Сегодня, 22:35
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(2)
№3 Написал: viktorssuslov (Сегодня, 22:40) #
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  •  (2)
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Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 22:39) #
  • +1
  •  (3)

За шкирдак его что-ли тащит?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну да,как-то так.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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