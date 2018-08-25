Денис Глушаков поддержал вратаря "Динамо" Антона Шунина

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Динамо" (2:1) в 5-м туре чемпионата России поддержал вратаря соперников Антона Шунина."Шунин, дружище, не расстраивайся! Отличное дерби! Красно-белые, с победой!", - написал Глушаков в Инстаграме.