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Нобоа: мы с женой расстались более 2 лет назад. Оскорбляя её, вы оскорбляете меня, прекратите!

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа, который перенёс операцию после травмы, полученной в матче с "Уралом", выступил с заявлением по поводу своих отношений с бывшей супругой.

Ольга Романова-Нобоа подверглась оскорблениям и критике в интернете после того, как в день операции объявила о том, что они с мужем расстались.

"Этот пост я хочу посвятить моей бывшей супруге, матери наших детей и моему близкому другу! С Ольгой мы расстались более 2 лет назад, мы не афишировали наше решение, чтобы избежать публичного обсуждения! Мы сохранили тёплые и дружеские отношения, да, так бывает! Мы поддерживаем друг друга, как и в этот момент, когда я получил травму она была рядом со мной до и после операции! Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня, прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей супруги!" - написал Нобоа в своём Инстаграме.
Теги: Нобоа
Вчера, 23:11
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7
(5)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
Или ты свято веришь в любовь?

не ко мне вопрос, простите....но блин я в неё верю...свято


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 00:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Во-первых, она тебе уже не супруга, выходит, во-вторых, она - типичная бля**на и незачем её покрывать, в-третьих, если ты такой каблук, то оскорблять тебя - вполне заслуженное действие. Таких дураков в таком случае ещё поискать нужно, но не удивлён - ты же футболлёр.

Цитата: Shekel
Да, вчера ублюдки на русфутболе лихо порезвились под новостью про бывшую жену Нобоа. Славный шабаш устроили

Почему же ублюдки? Сказать шалаве ( пусть, к сожалению, только в сети), что она - шалава - разве это плохое дело? Или ты свято веришь в любовь?

Цитата: Болельщик812
Уёбки.

Понимаешь, здесь дело не в том, уёбки или нет, а в том, каблуки позорные или же за правду. Да, можно не знать всех деталей, но по её комментам, зачем-то выложенным на футбольный форум, можно было понять кто и кого бросил.
И зачем ещё она выложила такое сообщение именно в такое время, как не для пиара, пусть и чёрного, но, как оказалось, последствий она не ожидала и не выдержала! ТП типичная!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№5 Написал: Рома Евсеенко (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Shekel,
В ты плять и рад
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Держись, Кристиан!
Поправляйся!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: garry topor город-герой Москва (Вчера, 23:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну как бы никто мы не в курсе.
Осуждаю, западло так делать!!!
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Вчера, 23:19) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Уёбки.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:13) #
  • +5
  •  (11)

Да, вчера ублюдки на русфутболе лихо порезвились под новостью про бывшую жену Нобоа. Славный шабаш устроили


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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