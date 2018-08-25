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Григорий Иванов: если Месси согласится перейти в "Урал", попробуем подписать

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о трансферных планах клуба на оставшиеся дни трансферного окна.

"Паша еще в Италии, с ним еще не связывался. Осталась неделя до закрытия трансферного окна, это очень интересный футболист, постараемся, чтобы он был в нашей команде. Никаких позиций больше усиливать не планируем, у нас хорошая команда. Только если Лионель Месси согласится перейти в "Урал", тогда попробуем подписать", - цитирует Иванова "РИА Новости".
Теги: Иванов Месси Урал
Вчера, 23:50
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№2 Написал: =казылык= (Сегодня, 00:33) #
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online

Гришка полные штаны от радости навалил после договорняка с Ахматом
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:04) #
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  •  (1)
online

про кого разговор автор??какой Паша??
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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