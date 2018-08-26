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Матч с "Динамо" стал для "Спартака" самым посещаемым в РПЛ в 2018 году

"Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 2:1 в московском дерби в рамках 5-го тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на "Открытие Арене" и собрала на трибунах 43?139 зрителей.

Для "Спартака" этот показатель стал рекордным в РПЛ в 2018 году. Последний раз на стадионе красно-белых больше болельщиков было лишь на матче с ЦСКА в 20-м туре чемпионата России сезона-2017/18, который прошел 10 декабря прошлого года. Тогда за игрой с трибун наблюдали 44?062 зрителя.

Стоит отметить, что руководство "Динамо" запросило на эту игру 3000 билетов для своих болельщиков, но смогло реализовать часть из них. Некоторые сектора, предназначенные для фанатов гостевой команды, остались полностью пустыми.

Sport24
Теги: Динамо Спартак
Сегодня, 00:14
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№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
никуясебе! надо выпить за это! под жаренную свининку!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:15) #
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online

динамики свой сектор не заполнили,подвели.
А Степашин приходил?что то я не заметил,постоянно картинка обновлялась.Матч тв опять не показали хороший матч,когда уволят ТИНУ и разгонят этот комментаторский шлак?уже и последнюю передачу о футболе 8-16 угробили,"свисток"закрыли.Куда наш футбол катится.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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