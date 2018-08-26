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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Матч с "Динамо" стал для "Спартака" самым посещаемым в РПЛ в 2018 году
"Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 2:1 в московском дерби в рамках 5-го тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на "Открытие Арене" и собрала на трибунах 43?139 зрителей.
Для "Спартака" этот показатель стал рекордным в РПЛ в 2018 году. Последний раз на стадионе красно-белых больше болельщиков было лишь на матче с ЦСКА в 20-м туре чемпионата России сезона-2017/18, который прошел 10 декабря прошлого года. Тогда за игрой с трибун наблюдали 44?062 зрителя.
Стоит отметить, что руководство "Динамо" запросило на эту игру 3000 билетов для своих болельщиков, но смогло реализовать часть из них. Некоторые сектора, предназначенные для фанатов гостевой команды, остались полностью пустыми.
Sport24
Для "Спартака" этот показатель стал рекордным в РПЛ в 2018 году. Последний раз на стадионе красно-белых больше болельщиков было лишь на матче с ЦСКА в 20-м туре чемпионата России сезона-2017/18, который прошел 10 декабря прошлого года. Тогда за игрой с трибун наблюдали 44?062 зрителя.
Стоит отметить, что руководство "Динамо" запросило на эту игру 3000 билетов для своих болельщиков, но смогло реализовать часть из них. Некоторые сектора, предназначенные для фанатов гостевой команды, остались полностью пустыми.
Sport24
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