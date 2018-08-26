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Федор Чалов: обидно, что не сумели забить второй гол

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1).

"Если честно, обидно, что не сумели забить второй гол. Были моменты, надо было выжимать. Ну ничего, продолжаем работать. Что сказал тренер, когда выходил на замену? Да ничего. Он все сказал еще до игры, была установка. Я знал, как мне нужно играть.

Момент с голом? Мяч был в центре поля, Абель увел защитника, открыл мне пространство, а Бистрович отдал великолепную голевую. Мне оставалось только попасть. Ошибка вратаря? Я не особенно видел сам момент. Только как мяч уже залетает в ворота.

Почему разные два тайма? Фактор быстрого гола. Этот был их первый момент. Дальше они только оборонялись, ни одного момента до конца первой половины не было, только во втором", - цитирует Чалова Sport24.
Теги: Чалов Рубин ЦСКА
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