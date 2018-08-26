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Агент: "Гамбург" просил у "Зенита" за Дугласа 25 миллионов евро

Агент защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса Федерико Пенья рассказал о том, почему "Зенит" отказался от идеи приобрести 24-летнего бразильского игрока.

"Зенит" действительно проявлял интерес к Дугласу Сантосу, но проблема была в том, что "Гамбург" просил за игрока 25 миллионов евро. И "Зенит" отказался", - цитирует Пенью "Спорт-Экспресс".
Теги: Гамбург Зенит
Сегодня, 01:27
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№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:30) #
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«Спартак»
Мужик!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
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