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Квинси Промес: Москва - красная

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:1) отметил, что рад забитому голу.

"Москва - красная. Рад своему голу", - написал Промес в Инстаграме.

Moscow is Red, happy with my goal ?

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on

Теги: Промес Спартак Динамо
Сегодня, 01:44
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 01:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нда...одно слово - нигер
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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