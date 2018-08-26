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Сергей Кирьяков: при определенных обстоятельствах спасение матча со "Спартаком" для "Динамо" было вполне возможно

Сергей Кирьяков: при определенных обстоятельствах спасение матча со "Спартаком" для "Динамо" было вполне возможно Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу «Спартака» над динамовцами в матче 5-го тура РПЛ (2:1), а также поразмышлял о перспективах обеих команд в турнире.

- В первом тайме «Спартак» имел определенное преимущество. При этом «Динамо» где-то помогло сопернику. В том смысле, что допускало очень грубые ошибки, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Это ошибки в обороне, и в атакующих действиях мешал технический брак. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме после такого счета терять уже было нечего. Динамовцы показали довольно неплохой футбол. При определенных обстоятельствах для них вполне было возможно спасение этого матча. И этот гол в ворота «Спартака», в какой-то степени, может быть, нелогичный, «Динамо» точно заслуживало. На один мяч как минимум наиграли.

- Как прокомментируете голы, увиденные в этом матче?

- Первый гол — ошибка защитника, который очень долго думал, что делать с мячом, очень долго смотрел в сторону своих партнеров и в итоге пропустил рывок Зе Луиша. Спартаковец наказал Шунича за ситуацию, когда тот долго размышлял. Стопроцентный пенальти. Второй гол в ворота «Динамо» связан с розыгрышем стандартной ситуации. Видно, что «Спартак» наигрывал эти моменты, связанные с блоком. В одном из случаев выручил Шунин, а во втором Мельгарехо уже послал мяч в ворота, оставшись один. С помощью блока. Динамовцы не разобрались с этим и пропустили. Понятно, что в такой ситуации, играя на спартаковском стадионе, переломить игру сложно, но динамовцы это сделали. Плюс игру бело-голубых усилили замены. Гол Рыкова — единственная ошибка, которую допустил молодой спартаковский вратарь. И, как я уже сказал, были хорошие атаки у «Динамо». И если бы красно-белые, сделали бы такие же ошибки, как динамовцы в первом тайме, вполне возможно было рассчитывать на ничейный результат. Но «Спартак» сыграл в обороне достаточно сконцентрировано.

- Как смотрите на перспективы обеих команд в чемпионате страны?

- Думаю, для «Спартака» определяющим будет матч с «Зенитом». Очень много от него будет зависеть. Ситуация в борьбе за первое место будет очень плотная. Не исключаю, что и «Локомотив» еще подтянется, может быть, и «Краснодар» включится в эту борьбу. А если «Зенит» выиграет в матче, как говорится в таких случаях, за шесть очков, петербуржцы создадут себе преимущество и более уверенно будут играть дальше. «Динамо» находится чуть выше середины турнирной таблицы. Там плотность довольно приличная, поэтому можно сказать, что все впереди у команды. Но это первое поражение. Думаю, что есть определенные

проблемы в атаке: не хватает форварда, который действовал бы более динамично, цеплялся за мячи и заставлял фолить на себе. Пока этого не хватает «Динамо», чтобы быть наверху и участвовать в этой гонке. Но для того, чтобы находиться в середине турнирной таблицы и чуть выше — вполне нормальный состав. Думаю, что «Динамо» и будет где-то в этой зоне держаться.
Теги: Кирьяков Динамо Спартак
Сегодня, 08:18
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(4)
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 10:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун рыжий
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще-то счёт 3-1 должен был быть и гол забили из-за ляпа Максименко,а Шунин тоже спас пару раз.Шанс был оказывается на ничью,умник мля.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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