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Массимо Каррера: порой просыпаюсь ночью и думаю о том, кто будет подавать угловые

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

"Последние 20 минут мы сели, и защитники "Динамо" высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0, если не получается забить третий, гол в наши ворота затрудняет концовку игры. Надо работать и объяснять ребятам такие ситуации.

У нас потихоньку получается то, что отрабатываем на тренировках. Но надо уметь делать это до конца матчей. В чем задумка – справа угловые подает Самедов, слева – Промес? Мы так отрабатываем это на тренировках. Ночью я порой просыпаюсь и думаю о подобном.

Что касается стандартов, то мы изучаем соперника, как он обороняется. Стараемся понять, что делать и что не делать. В прошлом году это не получалось, а теперь получается", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:22
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(5)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
главное- не начал бомжевать

не видать вам трофеев smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Массимка с ума сошёл...свинкой заболел


главное- не начал бомжевать или бакланить


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Массимка с ума сошёл...свинкой заболел


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
В прошлом сезоне мы с такими автобусами мучались и теряли очки,а в этом уже стандарты приходят на помощь,вот и результат на лицо,молодец Каррера.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 08:43) #
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online

Макар ещё и с чувством юмора оказывается!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
лучше бы тебе приснилась ТАКТИКА игры во втором ТАЙМЕ...а то за 15 мин. до края, все сдохли...и дай Зобнину отдых...эдак он долго не протянет..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 08:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Зачет)))


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
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