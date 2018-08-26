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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Массимо Каррера: порой просыпаюсь ночью и думаю о том, кто будет подавать угловые
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.
"Последние 20 минут мы сели, и защитники "Динамо" высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0, если не получается забить третий, гол в наши ворота затрудняет концовку игры. Надо работать и объяснять ребятам такие ситуации.
У нас потихоньку получается то, что отрабатываем на тренировках. Но надо уметь делать это до конца матчей. В чем задумка – справа угловые подает Самедов, слева – Промес? Мы так отрабатываем это на тренировках. Ночью я порой просыпаюсь и думаю о подобном.
Что касается стандартов, то мы изучаем соперника, как он обороняется. Стараемся понять, что делать и что не делать. В прошлом году это не получалось, а теперь получается", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Последние 20 минут мы сели, и защитники "Динамо" высоко забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч. При счете 2:0, если не получается забить третий, гол в наши ворота затрудняет концовку игры. Надо работать и объяснять ребятам такие ситуации.
У нас потихоньку получается то, что отрабатываем на тренировках. Но надо уметь делать это до конца матчей. В чем задумка – справа угловые подает Самедов, слева – Промес? Мы так отрабатываем это на тренировках. Ночью я порой просыпаюсь и думаю о подобном.
Что касается стандартов, то мы изучаем соперника, как он обороняется. Стараемся понять, что делать и что не делать. В прошлом году это не получалось, а теперь получается", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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