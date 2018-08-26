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Тренер "Анжи": ведем переговоры с правительством Дагестана, наметился позитивный сдвиг

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, а также рассказал о подготовке к матчу 5-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Заинтересовано ли руководство региона в поддержке "Анжи"? Мне очень сложно отвечать на эти вещи, потому что я не веду переговоры по финансовым моментам. У нас есть генеральный директор, есть президент клуба, который встречается со спонсорами, с правительством Дагестана. Я знаю, что идут переговоры, наметился позитивный сдвиг в этом плане. Есть определенное продвижение в этом направлении, и мы все ждем, чем это все разрешится.

Понятно, что "Локомотив" — это действующий чемпион, и многим командам, не только нам, тяжело играть с ними. Мы — футболисты, тренеры — готовим команду, какой бы соперник ни был. У соперника всегда есть определенные изъяны. При нашей, можно сказать, правильной игре всегда можно найти такой момент в матче, когда ты можешь использовать в свою пользу.

Анализ идет. Они нас анализируют, мы их. Это нормальная практика. Те большие плюсы, которые есть в команде "Локомотив", дают определенный минус в другом компоненте. Поэтому всегда, когда ты на что-то очень сильно давишь, у тебя присутствуют немного проблемные моменты. На наш взгляд, мы их выявили, поэтому постараемся, если у нас получится, надавить на них в игре с "Локомотивом". Что из этого получится, мы узнаем по прошествии 90 минут", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Анжи
Сегодня, 09:01
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