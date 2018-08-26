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Молодежные команды "Оренбурга" и "Краснодара" сыграли вничью

"Оренбург" сыграл вничью с "Краснодаром" (0:0) в матче пятого тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

5 тур

"Оренбург" – "Краснодар" 0:0

"Оренбург": Кеняйкин, Малых (Артемьев, 63), Криворучко, Прилепин (Белоусов, 83), Ковалёв (Пикалов, 89), Хорошков, Привалов (Амерханов, 78), Болотов, Апалькин (Феденко, 73), Анохин (Калинин, 89), Матвейчук (Шабикеев, 80)

"Краснодар": Адамов, Пелих, Исаенко, Ведерников, Литвинов, Текучёв, Сперцян (Куражов, 86), Котов (Коломийцев, 55), Апеков (Воротников, 76), Симонов (Бенедык, 60), Пидлисняк (Шершнёв, 83)

Предупреждения: Хорошков, 14, Привалов, 40, Артемьев, 72, Ведерников, 81, Болотов, 83, Ковалёв, 86
Теги: Оренбург Краснодар
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