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"Енисей" анонсировал матч с "Крыльями" в стиле игры Angry Birds (видео)

"Енисей" в своем твиттере опубликовал анонс матча 5-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" в стиле популярной игры Angry Birds.

Напомним, встреча состоится в понедельник, 27-го августа.

Теги: Енисей Крылья Советов
Сегодня, 10:42
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