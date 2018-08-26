"Енисей" анонсировал матч с "Крыльями" в стиле игры Angry Birds (видео)

На каждую злую крылатую птицу найдется свой лев ?!



Игра #ЕнисейКрылья уже завтра! pic.twitter.com/OOwoMWaZKZ — ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 26, 2018

"Енисей" в своем твиттере опубликовал анонс матча 5-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" в стиле популярной игры Angry Birds.Напомним, встреча состоится в понедельник, 27-го августа.