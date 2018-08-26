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Александр Егоров: Турбин может записать себе в актив матч "Спартак" – "Динамо"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Евгений Турбин в матче 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (2:1).

"Этот матч, несомненно, он может записать себе в актив, это его лучшая игра. Как вы видели, ни у одной из команд, ни у их руководителей отрицательной реакции не было. Все решения игрокам были понятны.

Отмененный гол Промеса? В той ситуации вопрос больше к ассистенту главного судьи, поскольку эпизод связан с положением "вне игры.

В концовке встречи бригада арбитров ошиблась, посчитав, что Луиз Адриану коснулся мяча после удара голландского нападающего красно-белых", – цитирует Егорова ТАСС.
Теги: Егоров Спартак Динамо
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