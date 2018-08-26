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"Уфа" – "Зенит": Шелия, Дивеев и Нету выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Зенита" на матч 5-го тура чемпионата России.

"Уфа": Шелия – Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев – Салатич, Пауревич, Сысуев – Игбун, Бизияк.

Запасные: Беленов, Чернов, Сухов, Тумасян, Круговой, Неделчару, Засеев, Кротов, Обляков, Ванек, Карп;

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Ерохин, Кузяев – Мак, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.
Теги: Уфа Зенит
Сегодня, 15:26
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14
(1)
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Вот такие ху1 о футболе что то квакают,он пля думал

тебе туда i---> придурок
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Белогорье1964,
А это ты задрот помойный,

Задрот помойный. expressionless


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: MAG554
Цитата: Blessing
Нету!!!

я думал его уже у вас нету )) играл уже в этом сезоне?


Вот такие ху1 о футболе что то квакают,он пля думал joy
Цитата: Blessing
Нету!!!! confused
Мевлю в угол поставили, шкодника.


ясли.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№11 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пончевед
Победоносный Зенит,
с минском вы играли далеко не вчера,завязывай бухать.совсем потерялся

Ты идиот, вчера был матч свиньи против мусарни.

Белогорье1964,
А это ты задрот помойный, тебя опять из психушки выпустили.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
Цитата: Blessing
Нету!!!

я думал его уже у вас нету )) играл уже в этом сезоне?

только на сборах, вроде.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 16:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Поносный Зенит,
бройлер,ты на xeра фио из профайла убрал? шкеришься гнус поносный? laughing
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:03) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Нету!!!

я думал его уже у вас нету )) играл уже в этом сезоне?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Нету!!!! confused
Мевлю в угол поставили, шкодника.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: пончевед (Сегодня, 15:56) #
  • -5
  •  (9)

Победоносный Зенит,
с минском вы играли далеко не вчера,завязывай бухать.совсем потерялся
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lestat
Уфа резервистов выпустила... сливают? )

Слив мы все видели вчера, ни у кого никаких сомнений даже не было.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кир Мяс,
Дерево - это твоя голова, прекрасно обходящаяся без мозга...
Нету вместо Мевли? Посмотрим... В прошлом матче Мевля "гол + пас" (пас, правда, на свои ворота...)
Сможет ли Луиш превзойти?
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:34) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
супер дерево в запасе, добавьте ему личку до 12 мультов, пусть конченный чувствует себя зубастиком))))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 15:31) #
  • -5
  •  (11)

Уфа резервистов выпустила... сливают? )
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:28) #
  • -13
  •  (19)

Зенит - это команда одно спартаковского дерева
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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