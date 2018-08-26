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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Уфа" – "Зенит": Шелия, Дивеев и Нету выйдут на поле с первых минут
Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Зенита" на матч 5-го тура чемпионата России.
"Уфа": Шелия – Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев – Салатич, Пауревич, Сысуев – Игбун, Бизияк.
Запасные: Беленов, Чернов, Сухов, Тумасян, Круговой, Неделчару, Засеев, Кротов, Обляков, Ванек, Карп;
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Ерохин, Кузяев – Мак, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.
"Уфа": Шелия – Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев – Салатич, Пауревич, Сысуев – Игбун, Бизияк.
Запасные: Беленов, Чернов, Сухов, Тумасян, Круговой, Неделчару, Засеев, Кротов, Обляков, Ванек, Карп;
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Ерохин, Кузяев – Мак, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.
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