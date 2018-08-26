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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На матче "Спартак" - "Динамо" протестирована система ВАР
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в России Леонид Калошин сообщил, что во время матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" (2:1) была протестирована эта технология.
"25 августа в ходе матча очередного тура Российской премьер-лиги "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) на территории стадиона "Спартак", где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе "offline". В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых "операторов видеоповтора" (replay operators) по 16 камерам ТВ вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.
В графике дальнейших испытаний: проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с ВАР комнатой, поступление сигнала от ВАР комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров. Конечно, и подготовка "человеческих ресурсов" не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту ВАР", - цитирует Калошина официальный сайт РФС.
"25 августа в ходе матча очередного тура Российской премьер-лиги "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) на территории стадиона "Спартак", где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе "offline". В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых "операторов видеоповтора" (replay operators) по 16 камерам ТВ вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.
В графике дальнейших испытаний: проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с ВАР комнатой, поступление сигнала от ВАР комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров. Конечно, и подготовка "человеческих ресурсов" не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту ВАР", - цитирует Калошина официальный сайт РФС.
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