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На матче "Спартак" - "Динамо" протестирована система ВАР

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в России Леонид Калошин сообщил, что во время матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" (2:1) была протестирована эта технология.

"25 августа в ходе матча очередного тура Российской премьер-лиги "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) на территории стадиона "Спартак", где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе "offline". В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых "операторов видеоповтора" (replay operators) по 16 камерам ТВ вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.

В графике дальнейших испытаний: проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с ВАР комнатой, поступление сигнала от ВАР комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров. Конечно, и подготовка "человеческих ресурсов" не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту ВАР", - цитирует Калошина официальный сайт РФС.
Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 16:14
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№3 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
А что после ЧМ всех причастных по голове тяжелым предметом ударили? Зачем тестировать то, что уже давно проверено до ЧМ и на нем? Или не успели бабла отмыть под тестирование?

Так и есть! Даже звучит глупо пздц - в ближайшие ПОЛГОДА!!!!! - полгода, Карл!!! - будут тестировать качество связи арбитров с комнатой вар) Ёптв, на это 1-2 дня хватит.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А что после ЧМ всех причастных по голове тяжелым предметом ударили? Зачем тестировать то, что уже давно проверено до ЧМ и на нем? Или не успели бабла отмыть под тестирование?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
япона мать как все сложно )). как будто чемпионат мира не на этом стадионе был.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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