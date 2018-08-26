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"Зенит" одержал уверенную победу в Уфе

В матче 5-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде взял верх над "Уфой".

Чемпионат России

5 тур

"Уфа" – "Зенит" 0:2

Голы: Пауревич, 3 (авто.), Дзюба, 13

"Уфа": Шелия – Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев (Тумасян, 46) – Салатич, Пауревич, Сысуев (Обляков, 46) – Игбун, Бизияк (Кротов, 76).

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Ерохин, Кузяев – Мак (Эрнани, 70), Дзюба (Заболотный, 85), Дриусси (Краневиттер, 76).

Предупреждения: Пауревич, 51, Обляков, 61, Аликин, 68, Ерохин, 75, Йокич, 75, Паредес, 85, Кротов, 90

Удаления: Йокич, 75
Теги: Уфа Зенит
Сегодня, 18:23
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№44 Написал: baden69 (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тем интереснее будет игра в следующее воскресенье. Теперь, главное чтобы нормального судью назначили, который будет судить без ошибок, о предвзятости я даже не говорю, такие игры главное не испортить. А команды сами ШОУ устроят...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№43 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрящий,
Согласен, брачо!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№42 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед


Поздравишь спартачей , если Спартак победит вас в Питере ?

А ты при обратном результате???


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№41 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
С победой ребята!
И силы перед Мольде сэкономили
И без травм обошлось
Ну и 3 очка,канешна,попку не жмут!
Как-то так.
А? flushed


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№40 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нормально, на синтетике в режиме игр в ЛЕ, создали моментов на крупный счет., простили, УФА Семаку не чужая команда..плохо то, что много потерь мяча...Набиуллин, Кузяев....Смольников мяч возит, получает, зачем...есть кому впереди играть...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№39 Написал: Бриг (Сегодня, 18:47) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Зенит, забив два быстрый гола, затем играл в спокойной манере и смог удержать свое преимущество.Уфимцы бились, но одного только желания не хватило даже для гола престижа.Видимо сил играть на два фронта не хватает, а еще игры на Кубок России..Тяжело будет уфимцам.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№38 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Уфе суждено в этом году борьба за 10-16 места.

вряд ли, 15-16 места забронированы Анжи и Аленичевым.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№37 Написал: N-52 (Сегодня, 18:42) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
fc zenit spb-Russia,
Последнее время не только ногами, но и на выходах близок к Малофееву. После ЧМ, где он просидел, потерял уверенность. Голы под копирку от "Урала" и " Мельде" тому подтверждение.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№36 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:41) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Поздравишь спартачей , если Спартак победит вас в Питере ?


да! зуб даю!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№35 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:41) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Такое впечатление ,что команды одна из премьер лиги другая из первенства водокачки, Уфе суждено в этом году борьба за 10-16 места.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№34 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Не напрягаясь

Поспешил.
Первым должен быть коммент штангиста!)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№33 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:38) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
а зачем ты поздравляешь с этой вашей пахнущей победкой Спартак и спартачей ?

упал что ли???
да...поздравления принимаются кстати


Поздравишь спартачей , если Спартак победит вас в Питере ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№32 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Лунёв плохо играет ногами. Нервирует это.


Есть у нас один. Любитель ногами поиграть и центру поля побегать!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№31 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: All_my
В следующем туре уберем

соскоблите Спартак с питерского газона?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№30 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Лунёв плохо играет ногами. Нервирует это.

Песьякова берите, он умеет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№29 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а зачем ты поздравляешь с этой вашей пахнущей победкой Спартак и спартачей ?

упал что ли???
да...поздравления принимаются кстати


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№28 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лунёв плохо играет ногами. Нервирует это.
Ну и нужны трансферы.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№27 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:35) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
зинитка друг онжи, это всё что нужно знать об этом говнопроекте


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№26 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:34) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
уберите амно с первой строчки в таблице


В следующем туре уберем


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№25 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
автогол испортил матч
забив второй, Зенит уже не напрягался
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№24 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Отлично, 3 очка в плюс!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№23 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:32) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,но две вещи я не понял,где основной вратарь Уфы,он же вратарь,а не полевой игрок,зачем ему отдых дали именно в матче с бомжами?Которых кстати тренеровал Семак в прошлом сезоне.И второе,в меньшинсте уфимцы больше стали играть в атаку,чем до этого,вспомнил матч с Минском.Только теперь бомжи почему-то стали минском,хотя играли в11,давали простор,мол забивайте,думаю это заметил не только я один.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№22 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№21 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:29) #
  • +8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Молодца Скоро Свиней БУДЕМ ГОНЯТЬ !!! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№20 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 18:29) #
  • -10
  •  (20)

Цитата: utekay
С Победой, Великие!

великие?это с каких пор хоть один ваш игрок, а тем более ваш клуб - великий?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:29) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
ну ищщо бы..
против уфы-то

вазелин закупайте...вы следующие


а вам что ? не на что ? smile


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:28) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
ну естесссно, против вас будет другая игра...
Огорчает другое - вот сейчас ваши орут, что порвут нас как тузик грелку, а проипёте? Опять "Газпром все купил"? flushed flushed
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:28) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay

С Победой, Великие!

а зачем ты поздравляешь с этой вашей пахнущей победкой Спартак и спартачей ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 18:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
задроры на матч тв только аглов рек рамируют ....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
уберите амно с первой строчки в таблице confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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