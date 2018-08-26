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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Зенит" одержал уверенную победу в Уфе
В матче 5-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде взял верх над "Уфой".
Чемпионат России
5 тур
"Уфа" – "Зенит" 0:2
Голы: Пауревич, 3 (авто.), Дзюба, 13
"Уфа": Шелия – Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев (Тумасян, 46) – Салатич, Пауревич, Сысуев (Обляков, 46) – Игбун, Бизияк (Кротов, 76).
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Ерохин, Кузяев – Мак (Эрнани, 70), Дзюба (Заболотный, 85), Дриусси (Краневиттер, 76).
Предупреждения: Пауревич, 51, Обляков, 61, Аликин, 68, Ерохин, 75, Йокич, 75, Паредес, 85, Кротов, 90
Удаления: Йокич, 75
Чемпионат России
5 тур
"Уфа" – "Зенит" 0:2
Голы: Пауревич, 3 (авто.), Дзюба, 13
"Уфа": Шелия – Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев (Тумасян, 46) – Салатич, Пауревич, Сысуев (Обляков, 46) – Игбун, Бизияк (Кротов, 76).
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Ерохин, Кузяев – Мак (Эрнани, 70), Дзюба (Заболотный, 85), Дриусси (Краневиттер, 76).
Предупреждения: Пауревич, 51, Обляков, 61, Аликин, 68, Ерохин, 75, Йокич, 75, Паредес, 85, Кротов, 90
Удаления: Йокич, 75
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