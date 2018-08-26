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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ против "Динамо".

"Я делал все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить. Я счастлив. Всегда приятно выигрывать дерби. Мы отпразднуем победу после игры, но со следующего дня начинаем готовиться к следующей игре.

На последних минутах матча у меня было полно сил, я прекрасно себя чувствовал, благодаря этому смог оторваться и забить свой второй гол, к сожалению, его не засчитали.

Думаю, этой игрой я смог доказать людям, которые в последнее время нехорошо обо мне говорили, что их доводы были напрасны", - цитирует Промеса официальный сайт.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 18:26
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(2)
№22 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:14) #
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online

Квинси тот еще торт
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№21 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:03) #
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Цитата: utekay
тут не свинарник.



Скажите пожалуйста, КОЗЛЫ какие стали привередливые.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№20 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Похоже Промес уезжать очень не желает, поэтому и играть начал, а не ваньку валять...клуб нашел дубинку на него, если что, продадут кащеям на забаву... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№19 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Куивинси Промеж
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№18 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:58) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
Для тебя "дерби" слово непонятное и непереводимое!

нам и вас хватает, устраивающих истерики за неделю до матча с Зенитом и неделю после...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:56) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Не смеши, дебильный питерский зверек!
Для тебя "дерби" слово непонятное и непереводимое!

utekay,
Иди на!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№16 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:49) #
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Покажи себ с зенитом,и тебя запомнят навечно -()()))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:49) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис

куда уж нам, у нас на Тулу собирается больше народа, чем на такие вот колхозные дерби

При чем тут вместимость стадиона?Ты мне про дерби расскажи,а не про Тулу,в Туле тоже на бомжечпок аншлаг собирается и что?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
А тыче куесос разбушевался! Кончай пить на сухую, закусывай!

фу как грубо, Владимирыч...нажрался, старый, веди себя прилично, тут не свинарник.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein

Вам провинциалам никогда не понять и не испытать что такое дерби

куда уж нам, у нас на Тулу собирается больше народа, чем на такие вот колхозные дерби
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:45) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
словно Барселону обыграли

Вам провинциалам никогда не понять и не испытать что такое дерби,это вам не с Уфой спектакли разыгрывать
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:44) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Черный Лис
словно Барселону обыграли

Динамо для Спартака, самая, что ни на есть, Барселона с Месси-Панченко во главе.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
А тыче куесос разбушевался! Кончай пить на сухую, закусывай!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№9 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: utekay
губошлёп с пенки забил и распёрло от гордости...павлин

а ведь получается что из-за его незабитого пеналя спам и вылетел из ЛЧ
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:38) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
губошлёп с пенки забил и распёрло от гордости...павлин


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Еще много игр.
Доказывай в каждой!
Блин, ну прямо " совковый менталитет"!
" я думаю, я доказал!"
Как можно доказать одной игрой за чемпионат!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: следующий (Сегодня, 18:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Квинси, ты доказал, что мы и так знаем.
- Одна из пяти игр, у тебя удачная.
- Что против слабых соперников, ты бывает играешь хорошо.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
хватит болтать, положи бомжам в Питере трёху.
Глушаков тоже весь прошлый сезон мудрые мысли и лозунги в твиттере постил.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Чем слабее соперник, тем больше величия у свиных.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
еще пару в Питере за тобой
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (9)

забил гол с пенальти, далеко не самому сильному (на данный момент) Динамо...ну все.теперь точно в реал и барсу
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
словно Барселону обыграли
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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