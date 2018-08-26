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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ против "Динамо".
"Я делал все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить. Я счастлив. Всегда приятно выигрывать дерби. Мы отпразднуем победу после игры, но со следующего дня начинаем готовиться к следующей игре.
На последних минутах матча у меня было полно сил, я прекрасно себя чувствовал, благодаря этому смог оторваться и забить свой второй гол, к сожалению, его не засчитали.
Думаю, этой игрой я смог доказать людям, которые в последнее время нехорошо обо мне говорили, что их доводы были напрасны", - цитирует Промеса официальный сайт.
"Я делал все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить. Я счастлив. Всегда приятно выигрывать дерби. Мы отпразднуем победу после игры, но со следующего дня начинаем готовиться к следующей игре.
На последних минутах матча у меня было полно сил, я прекрасно себя чувствовал, благодаря этому смог оторваться и забить свой второй гол, к сожалению, его не засчитали.
Думаю, этой игрой я смог доказать людям, которые в последнее время нехорошо обо мне говорили, что их доводы были напрасны", - цитирует Промеса официальный сайт.
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