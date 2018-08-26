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Сергей Семак - шестой тренер, стартовавший с пяти побед в чемпионате

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, под руководством которого питерцы обыграли в гостях "Уфу" в пятом туре РПЛ со счетом 2:0, стал шестым в российской истории специалистом, которому удалось начать чемпионат с пяти побед.

Ранее, после успешного старта Курбан Бердыев, Андре Виллаш-Боаш и Леонид Слуцкий приводили свои команды к золотым медалям. Валерий Газзаев привел ЦСКА к серебру, а Константин Бесков не доработал прекрасно начатый сезон

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак УФА Зенит
Сегодня, 18:49
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№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Получается что 2 сентября мы войдём в историю??!!!Шесть игр шесть побед!!!!Еще бы 6:0 был счёт!!!!!Круто конечно,так ждал этого!!!Как говорил доктор Лектор;Благо получает тот,кто кто умеет ждать!!! Blessing???


Ну если каждый сезон начинать с таким графиком игр как у вас,то и условный Ростов может выиграть 5 из 5.Газпром уже какой сезон вам ставит такой график.Но мы это уже проходили,снова окажитесь там где и должны быть.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
SVN,
а если все матчи играть с 9-ю игроками Анжи, можно и ЛЧ взять, не говоря уже о Копа... ой, остальных говночашках!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Получается что 2 сентября мы войдём в историю??!!!Шесть игр шесть побед!!!!Еще бы 6:0 был счёт!!!!!Круто конечно,так ждал этого!!!Как говорил доктор Лектор;Благо получает тот,кто кто умеет ждать!!! Blessing???
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 19:06) #
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online

ну так если 30 матчей с Уфой сыграть можно и 30 матчей выиграть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все впереди!
Со следующей игры и начнется реальный чемп для Семака и его команды!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 18:56) #
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Соперники только так себе, но молодец всё равно


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
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