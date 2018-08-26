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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
12:17
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
Сергей Семак - шестой тренер, стартовавший с пяти побед в чемпионате
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, под руководством которого питерцы обыграли в гостях "Уфу" в пятом туре РПЛ со счетом 2:0, стал шестым в российской истории специалистом, которому удалось начать чемпионат с пяти побед.
Ранее, после успешного старта Курбан Бердыев, Андре Виллаш-Боаш и Леонид Слуцкий приводили свои команды к золотым медалям. Валерий Газзаев привел ЦСКА к серебру, а Константин Бесков не доработал прекрасно начатый сезон
"Спорт-Экспресс"
Ранее, после успешного старта Курбан Бердыев, Андре Виллаш-Боаш и Леонид Слуцкий приводили свои команды к золотым медалям. Валерий Газзаев привел ЦСКА к серебру, а Константин Бесков не доработал прекрасно начатый сезон
"Спорт-Экспресс"
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