Сергей Томаров: поменял Дивеева, чтобы его поберечь

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров после поражения от «Зенита» (0:2) заявил, что экспериментальный состав не означает приоритета игре Лиги Европы и прокомментировал дебют Игоря Дивеева, которым интересуется «Арсенал», передаёт корреспондент– Провалили первые 10 минут, пропустили гол с аута при том, что досконально изучали этот компонент у «Зенита» и знали, как они действуют. Тут же пропустили второй. Конечно, после 0:2 с «Зенитом» отыграться очень сложно. Тем не менее, нашли в себе силы и пытались переломить ход игры.До удаления мы хорошо прессинговали, были подходы, могли сократить отставание, но после удаления продолжали делать это по инерции, было сложнее.– Нет, у нас два равноценных вратаря. Я решил, что сегодня сыграет Шелия. Никакой форы «Зениту» мы не давали. Оценивать его игру я пока не буду, но он не так плохо сыграл.– А на какой матч его нужно выпускать?– А какие соперники у нас несерьёзные? У нас все матчи очень важные. Игорь хорошо себя проявил в последнее время в тренировочном процессе и за сборную, мы наигрывали его на сборах. Не было другого момента, поскольку все матчи очень важные. Мы постепенно готовили его к выходу. Чувствовалось волнение, конечно, сделал несколько невынужденных ошибок и в дальнейшем я его поменял для того, чтобы его поберечь. В чемпионате России первый матч всегда очень сложный для любого футболиста. Но я рад, что он дебютировал. У каждого футболиста есть ошибки, которые он должен совершить, прежде чем начнёт качественно играть.– Нет, абсолютно нет. Мы играли только на победу. Те футболисты, которые были готовы оптимально, сыграли с первых минут. Другое дело, что у нас не получилось запланированное.