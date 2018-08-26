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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
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Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
Известный агент, а в прошлом игрок "Черноморца", Роман Орещук сказал, что через две недели газон в Новороссийске примет обычный вид. В конце сентября там состоится матч 1/16 финала Кубка России, в котором черноморцы сыграют со "Спартаком". А сегодня в сети появились фотографии газона, который не выглядит идеально.
- Поле не в плачевном состоянии. Газон просто желтый и все. Это обычное явление в это время года, особенно в июле-августе, когда +50 на улице, тем более на открытом пространстве. Тот же "Краснодар" может нормально поливать поле, так как стадион у них крытый. Так уже лет двадцать происходит в Новороссийске. Раньше могли и игру из-за этого перенести. В сентябре поле приобретает уже свой обычный вид, - сказал Орещук.
- К матчу со "Спартаком" успеет газон восстановиться?
- Даже раньше, через две недели. Поймите, против природы не попрешь. Сколько ни поливай газон, все равно целый день стоит сухая и жаркая погода с высоким плюсом, поле выгорает. Да и к тому же испарение работает. Будешь всю ночь поливать, все равно никуда от солнца не денешься. Не обращайте внимание на высказывание отдельных людей, которые не в курсе дел.
"Спорт-Экспресс"
- Поле не в плачевном состоянии. Газон просто желтый и все. Это обычное явление в это время года, особенно в июле-августе, когда +50 на улице, тем более на открытом пространстве. Тот же "Краснодар" может нормально поливать поле, так как стадион у них крытый. Так уже лет двадцать происходит в Новороссийске. Раньше могли и игру из-за этого перенести. В сентябре поле приобретает уже свой обычный вид, - сказал Орещук.
- К матчу со "Спартаком" успеет газон восстановиться?
- Даже раньше, через две недели. Поймите, против природы не попрешь. Сколько ни поливай газон, все равно целый день стоит сухая и жаркая погода с высоким плюсом, поле выгорает. Да и к тому же испарение работает. Будешь всю ночь поливать, все равно никуда от солнца не денешься. Не обращайте внимание на высказывание отдельных людей, которые не в курсе дел.
"Спорт-Экспресс"
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