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Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив"

Сборная России поздравила нападающего "Локомотива" Федора Смолова с первым голом за железнодорожников.

28-летний форвард отличился на 73-й минуте матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).

Теги: Сборная России Смолов Локомотив
Сегодня, 21:15
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№2 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
как был Федор отстой так им и ОСТАЛСЯ супер нап РОССИИ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Честно говоря, не понимаю, с чем поздравили НАПАДАЮЩЕГО!?
С тем, что наконец-то начал делать свою работу,
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
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