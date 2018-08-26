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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив"
Сборная России поздравила нападающего "Локомотива" Федора Смолова с первым голом за железнодорожников.
28-летний форвард отличился на 73-й минуте матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).
28-летний форвард отличился на 73-й минуте матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).
Поздравляем форварда @TeamRussia Федора Смолова с его первым голом за новый клуб @fclokomotiv— Сборная России (@TeamRussia) August 26, 2018
Федя, с почином! ? pic.twitter.com/5iJin7qV8Z
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