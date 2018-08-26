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Илья Геркус: едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу в матче 5-го тура чемпионата России над "Анжи" (2:1).

"Здорово, что удалось порадовать 15-тысячную аудиторию на нашем стадионе! Огромное спасибо нашим болельщикам за их поддержку. Нас становится все больше. Это очень здорово! Уверен, что сегодняшняя атмосфера в Черкизово понравилась всем! Да, феерическим матч назвать нельзя. Но… Во-первых, мы выиграли и завоевали три очка. Во-вторых, открыл счет своим голам за нашу команду Федор Смолов (не забудем шикарную голевую от Гжегожа Крыховяка). В-третьих, праздник в Черкизово удался. Едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней", — написал Геркус в инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив Анжи
Сегодня, 22:50
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№3 Написал: GPS (Сегодня, 23:23) #
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online

"Я б уехал туда, да была кем-то сломана стрелка..." (С)
Давайте, пыхтите..
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Разгоняться нужно в два раза сильнее, в первом просто газон топтали, движения и желания крайне мало.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 23:04) #
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online

главное чтобы Федя по МКАДУ не разгонялся!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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