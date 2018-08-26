Илья Геркус: едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу в матче 5-го тура чемпионата России над "Анжи" (2:1)."Здорово, что удалось порадовать 15-тысячную аудиторию на нашем стадионе! Огромное спасибо нашим болельщикам за их поддержку. Нас становится все больше. Это очень здорово! Уверен, что сегодняшняя атмосфера в Черкизово понравилась всем! Да, феерическим матч назвать нельзя. Но… Во-первых, мы выиграли и завоевали три очка. Во-вторых, открыл счет своим голам за нашу команду Федор Смолов (не забудем шикарную голевую от Гжегожа Крыховяка). В-третьих, праздник в Черкизово удался. Едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней", — написал Геркус в инстаграме.