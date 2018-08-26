Футбольная академия будет создана в Волгограде при поддержке Министерства спорта РФ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:33
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
21:17
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
20:46
Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (4)
Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (4)
20:16
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (2)
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (2)
19:46
Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (9)
Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (9)
19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Футбольная академия будет создана в Волгограде при поддержке Министерства спорта РФ
Футбольная академия будет создана в Волгограде, проект будет поддержан Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Павел Колобков.
"Сегодня на встрече мы как раз обсуждали наследие чемпионата мира, проехались, посмотрели, как изменился город, какие дальнейшие планы есть на развитие спортивной инфраструктуры, был очень интересный визит, проехали три стадиона. Самое важное, что мы договорились создавать здесь футбольную академию при поддержке Министерства спорта РФ. Мы уже обсудили концепцию центра, который будет не только футбольным, проект очень интересный. С регионом мы находимся на одной волне понимания развития массового спорта и спорта высших достижений, подкупает заряженность и желание области развиваться в этом направлении", - заявил Колобков.
"Сегодня на встрече мы как раз обсуждали наследие чемпионата мира, проехались, посмотрели, как изменился город, какие дальнейшие планы есть на развитие спортивной инфраструктуры, был очень интересный визит, проехали три стадиона. Самое важное, что мы договорились создавать здесь футбольную академию при поддержке Министерства спорта РФ. Мы уже обсудили концепцию центра, который будет не только футбольным, проект очень интересный. С регионом мы находимся на одной волне понимания развития массового спорта и спорта высших достижений, подкупает заряженность и желание области развиваться в этом направлении", - заявил Колобков.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.