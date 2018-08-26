"Эх, "Динамо", стой ты у ворот". Дмитрий Назаров записал новую песню (видео)

#fcsm #мыспартакавыувы A post shared by Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) on Aug 25, 2018 at 11:17pm PDT

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров записал короткую песенку по мотивам победы над "Динамо" в пятом туре чемпионата России (2:1)."Эх, "Динамо", стой ты у ворот.Верная программа - не ходить вперед.Рой окопы, строй блиндажи,Встаньте попа к попе,Нолик свой сторожи.А вы решили, что пойдете,Порвете, возьмете.Как "Уфе" легко забьете,А это "Спартак"...Рыков зряче бомбу послал,Хорошо, что мячикВ Сашу не попал.И вы решили, что пойдете,Порвете, возьмете.Как "Уфе" легко забьете,А это "Спартак"...Эх, "Динамо"...