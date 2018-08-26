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"Эх, "Динамо", стой ты у ворот". Дмитрий Назаров записал новую песню (видео)

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров записал короткую песенку по мотивам победы над "Динамо" в пятом туре чемпионата России (2:1).

"Эх, "Динамо", стой ты у ворот.
Верная программа - не ходить вперед.
Рой окопы, строй блиндажи,
Встаньте попа к попе,
Нолик свой сторожи.

А вы решили, что пойдете,
Порвете, возьмете.
Как "Уфе" легко забьете,
А это "Спартак"...

Рыков зряче бомбу послал,
Хорошо, что мячик
В Сашу не попал.

И вы решили, что пойдете,
Порвете, возьмете.
Как "Уфе" легко забьете,
А это "Спартак"...

Эх, "Динамо"...

#fcsm #мыспартакавыувы

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Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 00:07
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(1)
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если бы Динамо удержало Ташаева, то у повара были бы более грустные песенки.
Вроде бы взрослый человек, а ведет себя как свинья.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 01:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
человек нашёл свою нишу.
кому интересно слушать очередное примитивное интервью
каждый пиарится как может.не будешь на слуху не позовут на следующий сезон рекламы капельки фейри.
только вот гордости в этой победе мало.динамо то середняк и давно.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 00:46) #
  • 0
  •  (2)

Я смотрю, что этот алкаш всё не уймётся со своими памфлетами. Стал воспевать, за неимением лучшего, даже такие горе-победы. А может стоит задать ему тему - мЯсковский говноклЮп в лиге чемпионов? Слабо сверстать на эту тему свои гомокуплеты?
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 00:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Совсем у повара крышу снесло, видимо алкоголь на съёмках настоящий наливают.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: oyster (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (4)

Еще один шнур в трусах

Дедушка, я не танцую
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:13) #
  • -6
  •  (6)

молодец))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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