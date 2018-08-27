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Гжегож Крыховяк: "Локомотив" способен повторить успех прошлого сезона

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ с "Анжи" (2:0).

"Хорошо провели второй тайм, создавали много опасных моментов и впервые с начала сезона показали футбол хорошего качества.

Мы доказали, что можем забивать, однако предстоит еще много работы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и, на мой взгляд, мы способны повторить успех прошлого сезона и побороться за чемпионство", - цитирует Крыховяка ТАСС.
Теги: Крыховяк Локомотив
Сегодня, 01:24
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