Шунин: Максименко не нужно делать трагедию из неудачи

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:18
ЦСКА исполнилось 107 лет (7)
ЦСКА исполнилось 107 лет (7)
09:49
ЦСКА близок к покупке нападающего (6)
ЦСКА близок к покупке нападающего (6)
01:07
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Вчера, 23:49
Александр Панов: поддержим наш "Спартак" в Питере! (26)
Александр Панов: поддержим наш "Спартак" в Питере! (26)
Вчера, 23:36
"Интер" упустил победу над "Торино"
"Интер" упустил победу над "Торино"
Вчера, 23:11
Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Вчера, 22:50
Илья Геркус: едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней (3)
Илья Геркус: едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней (3)
Вчера, 22:39
Владимир Азаров: обоих пенальти не было
Владимир Азаров: обоих пенальти не было
Вчера, 22:32
Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова (1)
Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова (1)
Вчера, 22:20
"Краснодар-2" и "Томь" сыграли вничью
"Краснодар-2" и "Томь" сыграли вничью
Вчера, 22:19
Плотность увеличивается. Обзор 8-го тура ФНЛ (4)
Плотность увеличивается. Обзор 8-го тура ФНЛ (4)
Вчера, 22:17
Анатолий Мещеряков: в первом тайме "Локомотив" экономил силы (1)
Анатолий Мещеряков: в первом тайме "Локомотив" экономил силы (1)
Вчера, 22:04
Юрий Семин: после гола Смолов избавится от груза ответственности и будет играть свободнее (1)
Юрий Семин: после гола Смолов избавится от груза ответственности и будет играть свободнее (1)
Вчера, 21:46
Юрий Семин: сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал (21)
Юрий Семин: сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал (21)
Вчера, 21:33
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете" (1)
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете" (1)
Вчера, 21:19
Видео гола Акселя Витселя за "Боруссию" через себя (7)
Видео гола Акселя Витселя за "Боруссию" через себя (7)
Вчера, 21:17
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
Вчера, 21:15
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив" (3)
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив" (3)
Вчера, 20:46
Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (7)
Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (7)
Вчера, 20:24
Алексей Сутормин: обидно упускать победу
Алексей Сутормин: обидно упускать победу
Вчера, 20:21
Хорошая тактика и результат, но проблемы сохраняются. Разбор рабочей победы «Зенита» (5)
Хорошая тактика и результат, но проблемы сохраняются. Разбор рабочей победы «Зенита» (5)
Вчера, 20:16
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (2)
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (2)
Вчера, 20:12
"Челси" на выезде выиграл у "Ньюкасла" (1)
"Челси" на выезде выиграл у "Ньюкасла" (1)
Вчера, 20:00
"Витесс" Слуцкого остановил лидера чемпионата Голландии, Караваев отыграл весь матч (3)
"Витесс" Слуцкого остановил лидера чемпионата Голландии, Караваев отыграл весь матч (3)
Вчера, 19:46
Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (9)
Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (9)
Вчера, 19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
Шунин: Максименко не нужно делать трагедию из неудачи
Голкипер и капитан московского "Динамо" поддержал молодого вратаря "Спартака" Максименко, допустившего результативную ошибку в дерби:
- Во-первых, Рыков очень хорошо пробил. Траектория удара была весьма тяжёлой. Не зря сейчас делают такие мячи, которые летят не совсем ровно, а со смещением — для вратарей это создаёт дополнительные сложности. Думаю, Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию, - передает Известия слова футболиста.
Читайте по теме:
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо"
«Спартак» сыграл лучший матч в сезоне, Каррера впервые обыграл «Динамо»
- Во-первых, Рыков очень хорошо пробил. Траектория удара была весьма тяжёлой. Не зря сейчас делают такие мячи, которые летят не совсем ровно, а со смещением — для вратарей это создаёт дополнительные сложности. Думаю, Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию, - передает Известия слова футболиста.
Читайте по теме:
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо"
«Спартак» сыграл лучший матч в сезоне, Каррера впервые обыграл «Динамо»
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.