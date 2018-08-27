Новости партнеров

Шунин: Максименко не нужно делать трагедию из неудачи

Голкипер и капитан московского "Динамо" поддержал молодого вратаря "Спартака" Максименко, допустившего результативную ошибку в дерби:

- Во-первых, Рыков очень хорошо пробил. Траектория удара была весьма тяжёлой. Не зря сейчас делают такие мячи, которые летят не совсем ровно, а со смещением — для вратарей это создаёт дополнительные сложности. Думаю, Максименко не нужно делать из этой неудачи трагедию, - передает Известия слова футболиста.

Читайте по теме:

Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо"

«Спартак» сыграл лучший матч в сезоне, Каррера впервые обыграл «Динамо»
Теги: Шунин Максименко Спартак Динамо
Сегодня, 08:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.