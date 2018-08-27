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Антон Заболотный: игра со "Спартаком" станет определяющей

Антон Заболотный: игра со "Спартаком" станет определяющей

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный поделился ожиданиями от встречи следующего тура между питерцами и московским "Спартаком":

– Грядущая встреча со "Спартаком"? Конечно, этот матч будет определяющим, сейчас у нас есть задел в два очка, эта игра будет очень важной для нас.

– Можно сказать, что победитель этого матча станет фаворитом чемпионата?

– Рано говорить об этом, все только начало чемпионата. Слишком самонадеянно будет говорить, еще весь чемпионат впереди. Будем работать и выигрывать, - приводит слова россиянина "Спорт-Экспресс".

Хорошая тактика и результат, но проблемы сохраняются. Разбор рабочей победы «Зенита»
Теги: Спартак Зенит Заболотный
Сегодня, 08:32
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№8 Написал: SVN (Сегодня, 09:59) #
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online

Цитата: Spartacus1971
Цитата: Егор Фиолетов
Для любой команды России матч со Спартаком - определяющий.
Но все-таки радует который год календарь чемпионата. Бомжи с кем играли? А мы с прямыми конкурентами и традиционными соперниками, Динама видно было, как вышла, умри но сделай. А голубые питерасты пока 5 туров катаются по аутсайдерам - ни одного даже выглядевшего как соперник - не было. Чисто очковый задел в начале турнира, голубые 6ляди не меняются, не первый год они так


Ну так газпром,причём уже какой сезон такой график у них,снова с нами и с другими топами,первые матчи у себя.Тут всё ясно,хотят отрыв сделать,ведь труднее догонять.

Сделать отрыв раз,имея отрыв можно сложный матч во втором круге смело играть вторым номером это два,многие команды к концу турнира теряют мотивацию это три!
Ну самое веселое где то в сми об этом говорят?нет,ни одной статьи,только Вася пару раз на радио говорил об этом!Где журналисты?покажитесь,они лучше каждый чих Смоловых,Дзюб,Черчесовых,Головиных распишут,и жен футболистов покажут,а тут язык в ж...
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:57) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Тут всё ясно,хотят отрыв сделать,ведь труднее догонять.

У спартаковцев, как всегда, всё ровно наоборот. У нормальных людей, удерживать труднее, чем догонять. Тем более, если рассматривать календарь, на финише будет гораздо легче, если у тебя нет встреч с конкурентами. Свиньи, по своему обыкновению, вечно всё переиначивают, придурки.

Цитата: К.А.
после этой игры еще 24 матча.о чем он?

А ты, недалёкий, хоть удосужился прочитать, о чём он?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:40) #
  • -1
  •  (3)

Егор Фиолетов,
С аутсайдерами порой сложнее играть. Все видели как вы играли с Анжи, Оренбургом.

И еще посмотрим как будете, например, с Енисеем играть на выезде.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:23) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Егор Фиолетов
Для любой команды России матч со Спартаком - определяющий.
Но все-таки радует который год календарь чемпионата. Бомжи с кем играли? А мы с прямыми конкурентами и традиционными соперниками, Динама видно было, как вышла, умри но сделай. А голубые питерасты пока 5 туров катаются по аутсайдерам - ни одного даже выглядевшего как соперник - не было. Чисто очковый задел в начале турнира, голубые 6ляди не меняются, не первый год они так


Ну так газпром,причём уже какой сезон такой график у них,снова с нами и с другими топами,первые матчи у себя.Тут всё ясно,хотят отрыв сделать,ведь труднее догонять.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Егор Фиолетов (Сегодня, 09:16) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Для любой команды России матч со Спартаком - определяющий.
Но все-таки радует который год календарь чемпионата. Бомжи с кем играли? А мы с прямыми конкурентами и традиционными соперниками, Динама видно было, как вышла, умри но сделай. А голубые питерасты пока 5 туров катаются по аутсайдерам - ни одного даже выглядевшего как соперник - не было. Чисто очковый задел в начале турнира, голубые 6ляди не меняются, не первый год они так


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Из музыкальных инструментов - играю только на нервах
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:12) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
после этой игры еще 24 матча.о чем он?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 08:56) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только начало сезона,определяющая буде ближе к концу.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 08:50) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Определяющая для кого? Весь чемпионат впереди.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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