"Арарат-Армения" арендовала Хозина

Защитник "Урала" Владимир Хозин перешел в клуб "Арарат-Армения" на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год.Футболист выступал за футбольный клуб "Урал" с 2014 года. В нынешнем сезоне он не попадал в состав первой команды. Всего 29-летний футболист провел 58 матчей в футболке "Урала" и забил пять голов при шести результативных передачах.