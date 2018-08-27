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Красноярскому футболу - 106 лет

Официальный твиттер футбольного клуба "Енисей" сообщил, что сегодня исполняется 106 лет красноярскому футболу. 27 августа 1912 года был проведен первый турнир среди городских команд Красноярска. Сам футбольный клуб "Енисей" был основан в 1937 году.

Сегодня команда из Краноярска под руководством Дмитрия Аленичева проведет матч 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча состоится в Тюмени из-за неготовности домашней арены "Енисея" принимать матчи премьер-лиги.

Теги: Енисей Аленичев
Сегодня, 10:31
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