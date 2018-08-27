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Александр Лукашенко: Дзюба писал, что белорусы – братья. Вот отношение россиян

Александр Лукашенко: Дзюба писал, что белорусы – братья. Вот отношение россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который отказался "отвечать" Лукашенко после ответной игры с "Динамо" из Минска:

- Мы знаем отношение россиян к нам – от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы – наши братья. Вот их – простых спортсменов и прочих – истинное отношение.

Напоминаем, что после первой игры противостояния, в которой "Динамо" разгромило "Зенит" дома, президент Белоруссии довольно резко высказался о физическом состоянии питерцев:

- Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть минчане вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 – это останется в истории. Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! "Зенит" – главный клуб "Газпрома", главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвёртых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло.
Теги: Дзюба Зенит Динамо Минск
Сегодня, 11:23
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№6 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 12:25) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Александр из Тюмени
Но россияне тебя не считают таким, на хитро-пакостных есть другой счет.

А ты долбоящер в ответе за всех россиян? Закрыл бы свой рот поганый и помолчал бы.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Lokoflesh
К Дзюбе какие претензии? он голы забивает, такая у "миллиардера" профессия

Тем более, Дзюбы в Минске и не было. Он обиделся за дублеров.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:05) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Так вроде бы вашу победу никто не оспаривает.
К Дзюбе какие претензии? он голы забивает, такая у "миллиардера" профессия.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:56) #
  • +10
  •  (10)

Он вроде бога футбола Дзюбу, простым спортсменом обозвал! А если серьёзно, конечно белорусы братья, очень их люблю
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:50) #
  • -17
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Но россияне тебя не считают таким, на хитро-пакостных есть другой счет.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:38) #
  • +6
  •  (14)

ептыть, создайте еще одну тему для срача "ситуация в Белорусии", а то сайт совсем загнется


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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