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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив" (3)
Александр Лукашенко: Дзюба писал, что белорусы – братья. Вот отношение россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который отказался "отвечать" Лукашенко после ответной игры с "Динамо" из Минска:
- Мы знаем отношение россиян к нам – от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы – наши братья. Вот их – простых спортсменов и прочих – истинное отношение.
Напоминаем, что после первой игры противостояния, в которой "Динамо" разгромило "Зенит" дома, президент Белоруссии довольно резко высказался о физическом состоянии питерцев:
- Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть минчане вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 – это останется в истории. Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! "Зенит" – главный клуб "Газпрома", главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвёртых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло.
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