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Генеральный директор "Крыльев": Молло в нашем списке интересов, но переговоры мы пока не вели

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию о том, что в Самару может вернуться Йоан Молло:

- Мы рассматриваем много вариантов в течение всего трансферного периода, анализируем игроков, – сказал Шашков изданию "Спорт-Экспресс". – Молло у нас в списке, как и многие игроки. Он нам интересен, но пока мы не делали предложения и переговоры по нему не вели.

Ранее появилась информация о том, что французский полузащитник может вернуться в "Крылья", где он играл с 2015 по 2017.

СМИ: Молло может вернуться в "Крылья"
Теги: Молло Крылья Советов
Сегодня, 11:39
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