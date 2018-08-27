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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Генеральный директор "Крыльев": Молло в нашем списке интересов, но переговоры мы пока не вели
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию о том, что в Самару может вернуться Йоан Молло:
- Мы рассматриваем много вариантов в течение всего трансферного периода, анализируем игроков, – сказал Шашков изданию "Спорт-Экспресс". – Молло у нас в списке, как и многие игроки. Он нам интересен, но пока мы не делали предложения и переговоры по нему не вели.
Ранее появилась информация о том, что французский полузащитник может вернуться в "Крылья", где он играл с 2015 по 2017.
СМИ: Молло может вернуться в "Крылья"
- Мы рассматриваем много вариантов в течение всего трансферного периода, анализируем игроков, – сказал Шашков изданию "Спорт-Экспресс". – Молло у нас в списке, как и многие игроки. Он нам интересен, но пока мы не делали предложения и переговоры по нему не вели.
Ранее появилась информация о том, что французский полузащитник может вернуться в "Крылья", где он играл с 2015 по 2017.
СМИ: Молло может вернуться в "Крылья"
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