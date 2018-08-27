Новости партнеров

Денис Глушаков: Победу над "Динамо" мы посвятили Алексею Парамонову

Денис Глушаков: Победу над "Динамо" мы посвятили Алексею Парамонову

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков посетил церемонию прощания с Алексеем Парамоновым и рассказал, что команда посвятила победу над "Динамо" ушедшему из жизни ветерану футбола:

- Победу над "Динамо" мы посвятили Алексею Александровичу. Сложно всегда что-то говорить в такие моменты, когда уходят люди. Тем более спартаковский манеж стал для меня в последнее время тяжелым местом: здесь прощались с моим дядей Валерием Глушаковым, с легендой "Спартака" Федором Черенковым, теперь с Алексеем Парамоновым.

Он из другого поколения, я не видел, как играл Парамонов, только по фотографиям и архивным записям. Парамонов - легенда клуба, жаль, что он ушел. Вспоминаю, как он вышел на поле перед игрой с "Рубином" и отдал мне пас, а я забил гол. Алексей Александрович тогда еще так бодро побежал из центра поля, как молодой. Он останется в наших сердцах и памяти навсегда, - передает слова игрока РСпорт.

На церемонию прощания с Алексеем Парамоновым пришли футболисты "Спартака"
Теги: Глушаков Спартак Парамонов
Сегодня, 12:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: kapronovivan (Сегодня, 12:52) #
  • -5
  •  (5)
online

Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ?
Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели ---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.