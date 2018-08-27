Лука Джорджевич: когда езжу по Туле, специально звоню Дзюбе и спрашиваю, куда ехать

Нападающий Лука Джорджевич, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита", рассказал клубной пресс-службе об отношениях с игроком сборной России Артемом Дзюбой:– Можно. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда тебя выпустят на пять минут.– Ну а как же? Вместе работали на сборах, поддерживал Артема на чемпионате мира, потому что болел за Россию. За Сербию, конечно, тоже.– Сейчас покажу (Лука открывает приложение в смартфоне). В Яндексе есть голос Артема. (Включает): "Целую ваши мысли, мои дорогие. Спасибо, Лука, удачи вам, за вас болею! Налево, всегда налево". Это мы его спросили, находясь рядом с рестораном, куда дальше ехать. Он нас всегда налево отправляет (смеется).– Не совсем. Мы специально звоним Артему: скажи, куда нам ехать? - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.