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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Лука Джорджевич: когда езжу по Туле, специально звоню Дзюбе и спрашиваю, куда ехать
Нападающий Лука Джорджевич, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита", рассказал клубной пресс-службе об отношениях с игроком сборной России Артемом Дзюбой:
– Можно ли расти в арендах?
– Можно. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда тебя выпустят на пять минут.
- С Дзюбой общались?
– Ну а как же? Вместе работали на сборах, поддерживал Артема на чемпионате мира, потому что болел за Россию. За Сербию, конечно, тоже.
– Дзюба не только забивает, но искрит юмором.
– Сейчас покажу (Лука открывает приложение в смартфоне). В Яндексе есть голос Артема. (Включает): "Целую ваши мысли, мои дорогие. Спасибо, Лука, удачи вам, за вас болею! Налево, всегда налево". Это мы его спросили, находясь рядом с рестораном, куда дальше ехать. Он нас всегда налево отправляет (смеется).
– То есть вы с Чаушичем по Туле ездите по навигатору с голосом Дзюбы?
– Не совсем. Мы специально звоним Артему: скажи, куда нам ехать? - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
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