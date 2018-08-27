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Хеведес вернется в общую группу во вторник

Хеведес вернется в общую группу во вторник

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о травме защитника Бенедикта Хеведеса:

- Со вторника он приступит к тренировкам в общей группе. У него было выявлено воспаление сухожилий, футболист тренировался по индивидуальной программе.

Это больше перестраховка, но врачи решили не рисковать, – передает слова Геркуса ТАСС.

Из-за повреждения Хеведес пропустил матч с "Анжи", в котором "железнодорожники" победили со счетом 2:1.

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Теги: Локомотив Хеведес
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