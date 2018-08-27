Хеведес вернется в общую группу во вторник

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о травме защитника Бенедикта Хеведеса:- Со вторника он приступит к тренировкам в общей группе. У него было выявлено воспаление сухожилий, футболист тренировался по индивидуальной программе.Это больше перестраховка, но врачи решили не рисковать, – передает слова Геркуса ТАСС.Из-за повреждения Хеведес пропустил матч с "Анжи", в котором "железнодорожники" победили со счетом 2:1.