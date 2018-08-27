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В матче против "Енисея" за "Крылья" дебютируют Виталий Денисов и Антон

Стали известны стартовые составы заключительного матча 5-го тура российской премьер-лиги между "Енисеем" и "Крыльями Советов".

"Енисей": Юрченко - Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин - Огуде, Зотов, Комолов - Костюков, Обрадович, Бодул.

"Крылья Советов": Конюхов - Чичерин, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Денисов - Антон, Ланин - Чочиев, Яковлев - Соболев.
Теги: Крылья Советов Енисей Антон Денисов В.
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