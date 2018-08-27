Марко Обрадович : самое главное - три очка

Итоги матча между «Енисеем» и «Крыльями Советов», который завершился первой победой красноярской команды, подвёл нападающий хозяев Марко Обрадович:- Тяжелейшая игра. Первые 45 минут мы играли лучше. После удаления у гостей мы усилили давление на их ворота, в результате чего забили гол. Гол это заслуга всей команды. Во втором тайме было тяжело. Мы старались играть по результату. Старались не допускать ошибок у своих ворот. И самое главное, что у нас это получилось, и мы наконец заработали 3 очка.- Мы умеем хорошо использовать свои стандарты. Наши игроки хорошо играют на втором этаже. Мяч оказался у меня, я решил сразу пробить, но защитник спас свои ворота от гола.- Мне не хочется обсуждать этот момент. Игрок сзади меня ухватил за руку, и я на рефлексе отреагировал. И потом дали мне "жёлтую", и ему. А у него она оказалась второй. В момент эпизода я не видел, кто именно у меня за спиной, так что я даже не знал, что у этого игрока уже есть предупреждение.-Как я уже говорил, у нас уже был результат, и мы постарались его удержать. Было 2 момента у нас очень хороших. Были моменты у соперника. Но так бывает, что побеждает тот, кто забивает мяч в ворота соперника. Это футбол.- Установка была как обычно - показать свой максимум и выиграть матч. И самое главное, что мы этого добились.