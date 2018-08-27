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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Марко Обрадович : самое главное - три очка
Итоги матча между «Енисеем» и «Крыльями Советов», который завершился первой победой красноярской команды, подвёл нападающий хозяев Марко Обрадович:
- Тяжелейшая игра. Первые 45 минут мы играли лучше. После удаления у гостей мы усилили давление на их ворота, в результате чего забили гол. Гол это заслуга всей команды. Во втором тайме было тяжело. Мы старались играть по результату. Старались не допускать ошибок у своих ворот. И самое главное, что у нас это получилось, и мы наконец заработали 3 очка.
- Ваша команда имела убойный момент уже на второй минуте матча. Как так получилось, что вы не забили, и была ли установка начать мощно именно первый тайм?
- Мы умеем хорошо использовать свои стандарты. Наши игроки хорошо играют на втором этаже. Мяч оказался у меня, я решил сразу пробить, но защитник спас свои ворота от гола.
- Вспомни эпизод с удалением. Сейчас вокруг него уже поднялось возмущение в интернете.
- Мне не хочется обсуждать этот момент. Игрок сзади меня ухватил за руку, и я на рефлексе отреагировал. И потом дали мне "жёлтую", и ему. А у него она оказалась второй. В момент эпизода я не видел, кто именно у меня за спиной, так что я даже не знал, что у этого игрока уже есть предупреждение.
- На второй тайм «Крылья Советов» вышли, как показалось, более злыми и заряженными, чем ваша команда. Намеренно стали играть вторым номером?
-Как я уже говорил, у нас уже был результат, и мы постарались его удержать. Было 2 момента у нас очень хороших. Были моменты у соперника. Но так бывает, что побеждает тот, кто забивает мяч в ворота соперника. Это футбол.
- Какова была установка тренера перед игрой и в перерыве матча? Что из неё получилось выполнить и что нет?
- Установка была как обычно - показать свой максимум и выиграть матч. И самое главное, что мы этого добились.
Rusfootball.info
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