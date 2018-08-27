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"Спортинг" не уступит Вендела ЦСКА

ЦСКА попытался купить полузащитника португальского "Спортинга" Вендела Вале за 8 миллионов евро, но москвичам было отказано, сообщает Goal.com

Источник сообщает, что это уже вторая попытка "армейцев" приобрести молодого игрока за текущее лето. Помимо ЦСКА, Венделой интересуются "Фламенго" и "Сан-Паулу", но пока что "Спортинг" не может договориться и с ними.
Теги: Спортинг Вендела ЦСКА Гинер
Сегодня, 22:28
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:58) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Похвально,два раза харьковскому по лбу настучали,ибо не куй медяками своими трясти)

У тебя Мю со шпорами играют,а ты тут прохлаждаешься
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:51) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Похвально,два раза харьковскому по лбу настучали,ибо не куй медяками своими трясти)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
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