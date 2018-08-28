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Матч "Ростов" – "Уфа" начнется согласно расписанию. Концерт Басты на "Ростов Арене" перенесен

Матч 8-го тура чемпионата России "Ростов" – "Уфа", запланированный на 23 сентября, состоится в указанный день. Этого же числа должен был быть проведен концерт рэпера Басты, но его перенесут на другое число.

- Мы подтверждаем, что концерт переносится на 29 сентября. Остальная информация у организаторов, – говорится в сообщении пресс-службы Ростов Арены.
Теги: Ростов Карпин Уфа
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