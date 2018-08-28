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"Краснодар" увеличил вместимость своего стадиона

Официальный твиттер футбольного клуба "Краснодар" сообщил о том, что на домашней арене "горожан" увеличилась вместимость - с 34 302 до 34 350.



Следующим матч на домашней арене "Краснодар" проведет 1 сентября. Команда Мусаева встретится с московским "Локомотивом".
Теги: Краснодар Галицкий
Сегодня, 12:38
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(1)
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:51) #
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online

Нет чтобы одно кресло , а то сразу 48 неожиданно как то.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:37) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ra6afb
Цитата: anatolik189
Увеличили вместимость на вместимость автобуса,а базара как-будто на эшелон с военнопленными!


откуда столько негатива?

Да вы заи уже. То плакали неделю, теперь из-за нескольких кресел шум подняли. Делать нехер что ли? Как коровы....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ra6afb
откуда столько негатива?

ну потому что... в самом деле - СМЕШНО давать такую новость... smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: ra6afb cт.Новощербиновская (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: anatolik189
Увеличили вместимость на вместимость автобуса,а базара как-будто на эшелон с военнопленными!


откуда столько негатива?


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:52) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Увеличили вместимость на вместимость автобуса,а базара как-будто на эшелон с военнопленными!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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