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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Краснодар" увеличил вместимость своего стадиона
Официальный твиттер футбольного клуба "Краснодар" сообщил о том, что на домашней арене "горожан" увеличилась вместимость - с 34 302 до 34 350.
Следующим матч на домашней арене "Краснодар" проведет 1 сентября. Команда Мусаева встретится с московским "Локомотивом".
Теперь на домашних матчах нас будет еще больше! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 28, 2018
Вместимость нашего стадиона увеличена на 48 кресел и теперь составляет 34 350 мест!
И останавливаться мы не собираемся! ? pic.twitter.com/wF2wakM5Ma
Следующим матч на домашней арене "Краснодар" проведет 1 сентября. Команда Мусаева встретится с московским "Локомотивом".
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