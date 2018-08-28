"Краснодар" увеличил вместимость своего стадиона

Теперь на домашних матчах нас будет еще больше! ?



Вместимость нашего стадиона увеличена на 48 кресел и теперь составляет 34 350 мест!



И останавливаться мы не собираемся! ? pic.twitter.com/wF2wakM5Ma — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 28, 2018

Официальный твиттер футбольного клуба "Краснодар" сообщил о том, что на домашней арене "горожан" увеличилась вместимость - с 34 302 до 34 350.Следующим матч на домашней арене "Краснодар" проведет 1 сентября. Команда Мусаева встретится с московским "Локомотивом".